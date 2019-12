Ukradł sprzęt z budowy w Ełku, został zatrzymany w Legionowie

34-latek ukradł firmie budowlanej sprzęt wykorzystywany w ich codziennej pracy. Mężczyźnie nie pomogła częsta zmiana miejsca pobytu. Zatrzymali go policjanci w Legionowie. 34-latek usłyszał zarzut kradzieży. To przestępstwo zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło pod koniec listopada. Z terenu budowy zginęły wówczas elektronarzędzia o wartości blisko 3 tys. zł. Z ustaleń policjantów wynikało, że ktoś wykorzystując chwilową nieobecność pracowników wszedł na teren budowy i ukradł sprzęt wykorzystywany do prac remontowych. Policjanci zaczęli wyjaśniać okoliczności tego zdarzenia i zbierać wszystkie informacje na ten temat. Przydatna w ustaleniach okazała się także analiza z nagrań monitoringu miejskiego.



Finalnie policjanci ustalili, że przestępstwa dopuścił się mieszkaniec Augustowa. Jak się okazało, 34-latek często zmieniał miejsce swojego pobytu. Do sprawy kradzieży z Ełku został zatrzymany w Legionowie przez tamtejszych policjantów. Mężczyźnie ogłoszono zarzut kradzieży. Policjanci, już na terenie Ełku, odzyskali część skradzionego sprzętu. Trafił on do prawowitego właściciela.



Kodeks karny przewiduje za kradzież karę do 5 lat pozbawienia wolności.