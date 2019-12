Ukradł elektronarzędzia i betoniarkę. Notoryczny złodziej ujęty

52-latek usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem oraz stosowanie gróźb karalnych. Jak ustalili policjanci, mężczyzna systematycznie okradał teren budowy. Jego łupem padły różne narzędzia i sprzęt budowlany – ukradł nawet betoniarkę. W sumie straty oszacowane zostały na blisko 8 tys. złotych.

Dzielnicowi wykonywali swoje zadania związane z rozpoznaniem sytuacji rodzinnej. W trakcie interwencji ustalili, że jeden z członków rodziny może być odpowiedzialny za kradzieże z włamaniem. We współpracy z policjantami kryminalnymi wstępnie wyjaśnili okoliczności przestępstwa.



Okazało się, że 52-latek systematycznie kradł sprzęt i narzędzia budowlane z terenu budowy, na której pracował. Mężczyzna znając to miejsce i specyfikę pracy firmy, pod nieobecność pracowników, włamywał się do garażu, gdzie przechowywane były wartościowe przedmioty.



Wynosił stamtąd m.in. wkrętarki, przewody, akumulatory czy bruk. Ukradł nawet betoniarkę, którą przewiózł swoim samochodem. W sumie straty zostały oszacowane przez pokrzywdzonych na prawie 8 tys. złotych. Policjanci ustalili, gdzie znajduje się skradziony sprzęt i przekazali go właścicielom.



Ponadto mężczyzna usłyszał zarzut gróźb karalnych, które wielokrotnie kierował do bliskiej osoby.



Kodeks karny za kradzież z włamaniem przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności. Groźba to przestępstwo, za które grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.