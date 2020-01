Świadkowie i policjanci pomogli starszym, zagubionym paniom

Policjanci pomogli dwóm starszym kobietom, które zagubione chodziły po mieście. Było to możliwe dzięki czujności i empatii mieszkańców Ełku, którzy zwrócili uwagę na kobiety ubrane nieadekwatnie do pogody.

Policjanci dwukrotnie interweniowali wobec starszych pań, które poruszały się po mieście ubrane nieadekwatnie do panujących warunków pogodowych. W pierwszej sytuacji zaniepokojona kobieta zadzwoniła pod numer alarmowy z informacją, że spotkała na chodniku starszą osobę, która nie może znaleźć drogi do domu. W rozmowie z policjantami seniorka nie potrafiła powiedzieć gdzie mieszka, wypowiadała się nielogicznie i nieracjonalnie. Nie umiała także wyjaśnić, co robi w tym miejscu i dlaczego wyszła z domu. Policjanci z cząstkowych informacji ustalili nazwisko i adres starszej pani. O zdarzeniu poinformowana została opiekunka 83-latki, której przekazano seniorkę.



Kolejną interwencję również zgłosił przechodzień. Policjanci zastali zdezorientowaną, ubraną w kapcie i lekką odzież starszą kobietę. Z nią również kontakt był utrudniony. Policjanci ustalili tożsamość kobiety. Okazało się, że 71-latka wykorzystała chwilową nieuwagę syna i wyszła z domu. Na szczęście ta historia także miała szczęśliwy finał. Brak reakcji świadków, w takich sytuacjach, mógłbym skończyć się dla kobiet tragicznie.



Policja apeluje, aby zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym zwracać szczególną uwagę na osoby starsze, bezdomne, potrzebujące pomocy. Przez trudne warunki atmosferyczne mogą być narażone na wychłodzenie. Starsze osoby bardzo łatwo mogą stracić orientację w terenie, zabłądzić i znacznie się oddalić. Każdy sygnał przekazany pod numerem alarmowy 112 zostanie sprawdzony przed odpowiednie służby.