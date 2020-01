Kłótnia z użyciem kostki brukowej - grozi mu do 5 lat więzienia

Autor zdjęcia: Archiwum GO

Gołdapscy policjanci aresztowali mężczyznę, który w trakcie awantury z innym mieszkańcem zniszczył auto tego ostatniego.

Do awantury między dwoma mężczyznami doszło kilka dni temu na terenie parkingu, na jednym z gołdapskich osiedli, przy ul. Mazurskiej.



Podczas kłótni, 32-letni mężczyzna, nie mogąc dogadać się z drugim panem, sięgną po argument ostateczny, w postaci kostki brukowej, którą rzucił w auto swojego adwersarza.



Teraz krewkiemu sprawcy grozi nawet do 5 lat więzienia (za zniszczenie mienia). Ponadto, po zatrzymaniu mężczyzny okazało się, że uchylał się on także od ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego.