Zamieniła metki z cenami. Teraz odpowie za oszustwo

33-latka w trakcie zakupów zamieniła metki na odzieży. Kobieta zapłaciła za spodnie o 40 złotych mniej niż określił to właściciel sklepu. Nie przypuszczała, że w ten sposób dopuszcza się przestępstwa. Oszustwo zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci zostali poproszeni o interwencję w jednym sklepów na terenie miasta. Okazało się, że pracownica sklepu zauważyła, że klientka w trakcie zakupów zamieniła metki z cenami na odzieży. Oszustwo polegało na tym, że kobieta w przymierzalni przewiesiła metkę z tańszej bluzki na droższe spodnie. Stosując takie podstępne zabiegi 33-latka chciała zaoszczędzić 40 złotych. Nie sądziła, że w ten sposób popełnia przestępstwo.



Mimo, że cena produktu nie była wysoka, kobieta odpowie za oszustwo, ponieważ w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadziła w błąd pracowników sklepu, co do rzeczywistej ceny kupowanego towaru. 33-latka usłyszała już zarzut oszustwa. Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia.



Kodeks karny za oszustwo przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności.