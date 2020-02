Pasażer forda przewoził narkotyki - wpadł podczas kontroli

Dzielnicowi z gminy Prostki podczas kontroli drogowej zabezpieczyli środki odurzające. Narkotyki przewoził pasażer forda. Miał torebki z marihuaną, a także mefedron i tabletkę ekstazy. Za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

W nocy z soboty na niedzielę policjanci na terenie gminy Prostki zatrzymali do kontroli drogowej forda. Kierowca był trzeźwy i posiadał wymagane uprawnienia. W trakcie czynności dzielnicowi zwrócili jednak uwagę na pasażera, który był niespokojny i zniecierpliwiony. Jak się okazało mężczyzna miał przy sobie środki odurzające.



W kieszeni jego bluzy policjanci znaleźli woreczki z marihuaną, a także tabletkę ekstazy i mefedron. 40-latek został zatrzymany i nie mógł już kontynuować swojego wyjazdu do klubu tanecznego. Środki odurzające zostały zabezpieczone i zostaną poddane specjalistycznym badaniom laboratoryjnym. Policjanci wyjaśniają wszelkie okoliczności tego zdarzenia, m.in. źródło pochodzenia zabezpieczonych narkotyków.



40-latek odpowie za przestępstwo posiadania środków odurzających. Grozi za to kara do 3 lat pozbawienia wolności.