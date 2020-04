Zamiast przebywać na kwarantannie, spotkał się z kolegami...

Każdego dnia policjanci sprawdzają czy osoby objęte kwarantanną stosują się do zaleceń i przebywają w domach. Niestety podczas minionego weekendu brakiem odpowiedzialności wykazało się dwóch mieszkańców naszego powiatu, którzy opuścili miejsca zamieszkania.

To 37-letni mieszkaniec gminy Ełk, który w piątek wyszedł z domu i poszedł spotkać się ze znajomymi, z którymi pił alkohol. Mężczyzna na zwróconą uwagę zareagował bardzo lekceważąco twierdząc, że jeżeli będzie chciał, to będzie wychodził z domu. Policjanci nie zastali także w miejscu zamieszkania 40-letniego mieszkańca Ełku objętego obowiązkową kwarantanną domową.

Teraz obaj mężczyźni muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Policjanci poza wszczęciem czynności wyjaśniających, przekażą informacje do inspektora sanitarnego. Za złamanie zasad kwarantanny grozi im kara grzywny do 5.000 zł oraz kara administracyjna do 30.000 zł.