Pędził autem przez wieś - "wygrał" mandat i utratę prawa jazdy

Wczoraj policjanci ełckiej drogówki zatrzymali prawo jazdy kierującemu, który przekroczył dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o 55 km/h.

Jedną z głównych przyczyn zdarzeń drogowych jest nadmierna prędkość. Wielu kierowców nie stosuje się do przepisów i znaków drogowych, które określają dopuszczalną prędkość. Następstwem zbyt szybkiej jazdy jest m. in. dłuższa droga hamowania, brak kontroli nad pojazdem, co w konsekwencji może doprowadzić do wypadku.

Wczoraj wieczorem w miejscowości Golubka policjanci ełckiej drogówki prowadząc działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zatrzymali do kontroli samochód osobowy marki VW Passat, który w terenie zabudowanym jechał z nadmierną prędkością. Laserowy miernik prędkości wskazał prędkość 107 km/h. Za kierownicą siedział 53-letni mieszkaniec Augustowa. Za złamanie przepisów ruchu drogowego został on ukarany mandatem w wysokości 400 zł i 10 punktami karnymi. W trakcie kontroli policjanci zatrzymali też kierowcy prawo jazdy na okres 3 miesięcy.

Policjanci apelują o zdjęcie nogi z gazu. Zbyt szybka jazda to nie tylko ryzyko utraty prawa jazdy, ale także duże zagrożenie dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Policja przypomina!

Kierujący pojazdem, który przekroczy dozwoloną prędkość o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym, musi liczyć się z odebraniem prawa jazdy na 3 miesiące. Jeżeli taka osoba w dalszym ciągu będzie prowadzić pojazd bez uprawnień, 3 miesięczny okres, będzie przedłużony do 6 miesięcy. Jeśli kierowca pomimo tego wsiądzie za kierownicę, starosta wyda decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem. Aby je odzyskać trzeba będzie spełnić wszystkie wymagania stawiane osobom, które po raz pierwszy ubiegają się o prawo jazdy.